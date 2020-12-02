«العربية للإصلاح الجنائي» تطالب قطر بالتدخل لإنهاء إجراءات تعسفية على4 مواطنين

قال محمد ارع الأمين العام للمنظمة العربية للإصلاح الجنائي
((APRO ومقرها جنيف أن المنظمه تلقت شكوى من أسر وذوي أربعة
من المواطنين القطر
يين، والذين قامت السلطات
القطر
ية باتخاذ إجراءات تعسف
ية ضدهم منها
منعهم من السفر ومنع بعضهم من التصرف في أمواله والحبس دون سبب أو مسوغ قانوني وبمحض
إجراءات تعسف
ية بسبب آرائهم، وقد علمت المنظة بتدهور الحالة الصحية لبعضهم ولم تستجب
السلطات
القطر
ية لمطالب السماح لهم بالسفر
لتلقي العلاج بالخارج مما قد يعرض حياتهم للخطر.
وتقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ((APRO بجنيف ببلاغ للسلطات
القطر
ية ممثلة في أمير دولة
قطر
وكل من وزاراء الداخلية والعدل والخارجية
القطر
ية، وكذلك السفير القطر
ي لدى سويسرا، وأيضا للجنة الوطنية القطر
ية لحقوق الإنسان،
بمطالبة بسرعة التدخل لإنهاء كافة الإجراءات التعسف
ية الواقعة على المواطنين القطر
يين
المذكورين ورفع أسمائهم من قوائم المنع من السفر وإطلاق سراح المحتجز منهم.
كما طالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ((APRO السلطات
القطر
ية بضرورة العمل على تنقية القوانين
القطر
ية من أي قانون يتجافى مع ما جاء بالمواثيق الدولية وخاصة العهد الدولي للحقوق
المدنية والسياسية التي صدقت علية دولة قطر
في غضون العام 2018 وتخص بذلك قانون حماية
المجتمع لتعارضه الواضح مع نصوص المواثيق الدولية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والالتزام بتعهداتها الدولية.
وقد أكدت المنظمة العربية للأصلاح الجنائي ((APRO على أن ما يتعرض له المواطنين القطر
يين الأربعة المذكورين
يشكل انتهاكا صارخا للمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في فقرتها
الثانية والتي تنص على أنه: "لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته
في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود،
سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها" كما أنه أيضا انتهاكا للمادة 12 والتي تنص على أنه
لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان
إقامته.
وأن لكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده. وقد نصت
فقرتها الثالثة على أنه لا يجوز تقييد هذه الحقوق بأية قيود غير تلك التي ينص عليها
القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب
العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم. وقد صدقت دولة قطر
على العهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية في عام 2018 ودخل حيز النفاذ بها
وأصبح جزءا من قانونها الوطني.
وقد أوضحت المنظمة في بلاغها للسلطات
القطر
ية ما ورد في الشكوى
التي تلقتها بشأن المواطنين القطر
يين الأربعة على النحو التالي:
الشيخ سعود خليفة آل ثان
وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة القطر
ية وعضو تحالف المحكمة
الجنائية الدولية والذي دأبت الحكومة القطر
ية على اتخاذ إجراءات تعسف
ية ضده ومنها منعه
من حضور الاجتماع العائلي الدوري الذي تم في الديوان الأميري بحضور الأمير.
في 18 أبريل 2016 بموجب قرارصادر من مركز القيادة الوطني التابع لوزارة الداخلية تم منع الشيخ سعود من السفر.
في اوائل عام 2018 نشرالشيخ آل ثاني علي مواقع التواصل الاجتماعي
منشورا يطالب فيه بالسفر للعلاج حيث ان حالته المرضية تستدعي سفره للعلاج خارج البلاد
ولم تستجب السلطات
لطلبه.
في 1 أبريل 2019 أقام الشيخ سعود دعوى قضائية يطعن فيها على
الإجراء الذي اتخذته الدولة وقد تم رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر اعتبارا من
8 مايو 2019 إلا أنه فوجئ بإصدار قرار جديد بمنعه من السفر في 2 مايو من العام نفسه
– دون أن يعلم به – القرار صادر عن المحكمة القطر
ية بدون أسباب طبقا للمادة 7 من قانون
أمن الدولة رقم 5 لسنة 2003 والذي يجيز لرئيس الجهاز أن "يأمر بمنع المتهم من
مغادرة البلاد" في الحالات المتعلقة بأمن الدولة. وتخضع القضية فيما بعد لاختصاص
النيابة العامة التي يمكنها تمديد منع السفر إلى أجل غير مسمى وبموجب ذلك القانون لا
ينبغي إبلاغ الصادر ضده القرار بمنعه من السفر ولا بأسباب المنع!
نجيب محمد النعيمي
وهو محام قطر
ي ووزير العدل الأسبق في قطر
والذي تولى حقيبة
وزارة العدل القطر
ية منذ 11 يوليو 1995 حتى تاريخ تقديم استقالته في 4 يونيو 1997.
منع الدكتور النعيمي تعسف
يا من السفر منذ عام 2017 ومازال
خاضعا للمنع حتي تاريخه، وقد علم الدكتور النعيمي بمنعه من السفر في 8 يناير/2017 عندما
تلقى رسالة نصية من النيابة العامة تفيد وضع اسمه على قائمة الممنوعين من السفر بدون
إبلاغه بأسباب المنع.
وفي 4 يونيو 2017 حصل الدكتور النعيمي على قرار من المحكمة
القطر
ية "برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر غير أن السلطات
التنفيذية القطر
ية
واصلت منع النعيمي من مغادرة البلاد في إجراء تنفيذي تعسف
ي دون أي سند قانوني.
محمد السليطي – رجل أعمال قطر
ي
في 4 أكتوبر 2020 تم إلقاء القبض عليه بعدما وجه انتقادً لحكومة بلاده على موقع التواصل الاجتماعي
تويتر. وكانت هذه المرة الثانية التي يتم القبض عليه فيها بعد أن أمضى خمسة أشهر مُحتجزًا
في غضون عام 2018، دون أن تُوجه له أي تُهم. كما تم مُنِعه بعد ذلك من السفر من دون
أي مبرر قانوني وقد علم بقرار منعه من السفر أثناء قيامه بإنهاء إجراءات سفره خارج
البلاد.
عبد الله أحمد المهندي – رجل أعمال قطر
ي
الذي اعتقل على خلفية انتقاده للفساد الحكومي وخاصة فيما
يتعلق بوزارة الداخلية وكذلك فقد انتقد غياب سيادة القانون كما تم تجميد أمواله الخاصة
والتجارية دون إبداء أي أسباب لذلك.
وفي 18 نوفمبر 2018 تلقى المهندي رسالة نصية تفيد رفع اسمه
من على قوائم الممنوعين من السفر في 2 يناير2019 فيما أنه وأثناء قيامه بإنهاء إجراءات
سفره إلى خارج البلاد فوجئ بقرار منعه من مغادرة البلاد وأبلغ شفويا من قبل موظفي الأمن
بمطار الدوحة بأنه مازال قيد المنع من السفر بأمر من جهاز أمن الدولة القطر
ي.