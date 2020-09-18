العراق يغلق حدوده مع إيران

الجمعة، 18-09-2020
05:10 م
الطيب حسين
أكدت هيئة المنافذ الحدودية في العراق
، اليوم الجمعة، التزامها بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بإغلاق الحدود أمام الزائرين الأجانب.
وجاء في بيان للهيئة: "انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تتناول محاولات دخول الزائرين من جمهورية إيران
الإسلامية إلى الحدود العراق
ية عبر المنافذ المشتركة بين البلدين، ونحن نؤكد إغلاق الحدود البرية أمام دخول الزائرين الإيران
يين، والأجانب على حد سواء، بسبب انتشار جائحة كورونا وللحفاظ على أبناء شعبنا من انتشار هذا الوباء".
وشددت الهيئة على ضرورة: "الإلتزام بالضوابط والتعليمات التي نصت على خروج العراق
يين عبر الحدود البرية من هم بصفة طلاب في الجامعات الإيران
ية والمرضى (السرطان وبتر أحد الأطراف وأصحاب الضغط العالي الذين يتعذر عليهم السفر جواً)، وخلاف ذلك كله فإن منافذنا مغلقة بالكامل".
وأضافت، أنها "قامت بتعزيز الواقع الأمني كإجراء وقائي لمنع أي خرق".