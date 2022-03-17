العراق يسحب سفيره في لبنان بسبب فيديو «غير لائق»

الخميس، 17-03-2022
01:00 م
طلبت وزارة الخارجية العراق
ية من سفير
ها في لبنان
، حيدر
البراك، العودة إلى بغداد، بعد تداول مقطع مصور على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر
السفير
في تصرف وُصف بـ"غير اللائق".
وقال المتحدث باسم الخارجية العراق
ية، أحمد الصحاف، أن
وزير الخارجية فؤاد حسين وجه باستقدام السفير
حيدر البراك إلى بغداد، للتداول بشأن
ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن منع السفير
أحد أعضاء وفد
عراقي زار لبنان
مؤخرا لإجراء مباحثات ثنائية، من الإدلاء بتصريح للصحافة.
وأشار المتحدث إلى أن الوزارة ستعمل لـ"الوقوف على
حيثيات الموضوع واتخاذ الإجراء المناسب".
وكانت رئيسة كتلة الجيل الجديد في البرلمان العراق
ي، النائبة
سروة عبد الواحد، قد طالبت في سؤال برلماني وجهته لوزير الخارجية، بتحويل السفير
إلى لجنة تحقيق، وسحب يده من الوظيفة فورا.
وسألت النائبة الوزير عن رأي الوزارة في التصرف
"غير اللائق" الذي بدر من السفير
، وما هي الإجراءات إزاء مثل هذا التصرف.
وكانت الخارجية العراق
ية قد أعلنت أن وفدا رسميا كان قد
التقى مع الجانب اللبنان
ي في بيروت بشأن الاتفاقية العراق
ية اللبنان
ية، بحسب بيان
صحفي.
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