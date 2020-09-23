العراق يسجل أعلى حصيلة يومية بفيروس كورونا

الأربعاء، 23-09-2020
09:09 م
أحمد سالم
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراق
ية، اليوم الأربعاء عن تسجيل 5055 إصابة جديدة بفيروس كورونا
المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، حيث تعد هذه الحصيلة هي الأعلى للإصابات اليومية في البلاد.
وذكرت الوزارة العراق
ية في بيان لها اليوم ان إجمالي الاصابات في البلاد منذ تفشي الفيروس
المستجد وحتي الأن ارتفع الي 332635 حالة.
و بينت الصحة العراق
ية في بيانها أنه تم تسجيل 72 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي الأن الي 8754 .
وافادت الوزارة العراق
ية انه تم تسجيل 3231 حالة شفاء خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات التعافي من كوفيد 19 الي
58893 حالة.