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العراق تعلن القبض علي قيادي كبير في " القاعدة "

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 13-10-2020 02:35 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية القبض علي أحد معاوني القيادي السابق في تنظيم القاعدة أبو مصعب الزرقاوى خلال عملية استخباراتية في العاصمة بغداد .
و أشارت الوكالة في بيان تداولته الصحافة المحلية " تم إلقاء القبض علي أحد معاوني أبو مصعب الزرقاوي في منطقة حي الرفاق ببغداد بعد نصب كمين محكم له بعد متابعته من محافظة ديالي و الإطاحة به في محافظة بغداد " .
جدير بالذكر أن معاون الزرقاوي مطلوب للعدالة وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية في ولاية دالي .
 

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