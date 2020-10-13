الثلاثاء، 13-10-2020
02:35 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وكالة الاستخبارات العراق
ية القبض علي أحد معاوني القيادي السابق في
تنظيم القاعدة
أبو مصعب الزرقاوى خلال عملية استخباراتية في العاصمة بغداد
.
و أشارت الوكالة في بيان تداولته الصحافة المحلية " تم إلقاء القبض
علي أحد معاوني أبو مصعب الزرقاوي في منطقة حي الرفاق ببغداد
بعد نصب كمين محكم له
بعد متابعته من محافظة ديالي و الإطاحة به في محافظة بغداد
" .
جدير بالذكر أن معاون الزرقاوي مطلوب للعدالة وفق أحكام المادة 4 إرهاب
لانتمائه لعصابات داعش
الإرهابية في ولاية دالي .