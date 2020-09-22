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" العدد كامل".. مستشفيات إسرائيلية تعلن امتلاء أقسام كورونا

" العدد كامل".. مستشفيات إسرائيلية تعلن امتلاء أقسام كورونا
" العدد كامل".. مستشفيات إسرائيلية تعلن امتلاء أقسام كورونا
الثلاثاء، 22-09-2020 02:15 م عبد القادر وحيد- متابعات
في تطور جديد حول انتشار فيروس كورونا في إسرائيل أعلنت بعض المستشفيات امتلاء الأقسام المختصة بعزل مصابي كورونا.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن مركزي "شعاري تسيديك" في القدس و"أسوتا" في أسدود أعلنا، اليوم الثلاثاء، أنهما لن يستقبلا بعد الآن مرضى كورونا لأن أقسام كورونا فيها ممتلئة عن آخرها.
ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن متحدث باسم مركز حاييم شيبا الطبي في إسرائيل، أن المركز يقدم حاليا العلاج لـ 70 مصابا بمرض كورونا المستجد وأكثر من 30 منهم في حالة حرجة.
كما كشف المتحدث أن أقسام المركز المختلفة تسع لاستقبال مئات المصابين عند الضرورة، منوها أن قسما إضافيا تم تحضيره تحت الأرض ليعمل في فصل الشتاء.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أعلنت اليوم، عن تسجيل وفاة واحدة و2568 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1260 وفاة و188760 إصابة.

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