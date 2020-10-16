العثور علي 3 فتيات بعد اختفائهن في ظروف غامضة

الجمعة، 16-10-2020
02:51 م
متابعات- أمينة عبد العال
تمكنت المنظمة الوطنية لحماية الطفولة في الجزائر
من العثور علي الفتيات الثلاث
المختفيان في ولاية باتنة .
و أضافت المنظمة في بيانها الذي نشرته علي صفحتها الرسمية علي الفيس بوك
أنه تم العثور علي الفتيات في ولاية سطيف ، مؤكدة أن كشف التفاصيل من صلاحيات
القضاء وحده وأنه لن يتم الإعلان عن أي تفاصيل قبل الانتهاء من التحقيقات .
جدير بالذكر أن المنظمة أعلنت الأربعاء الماضي عن اختفاء اختين وابنة خالهم
في ظروف غامضة في ولاية باتنة بالجزائر
.
شاهد الصور ..
https://www.facebook.com/onpe.dz/posts/2673989119598620