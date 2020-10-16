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العثور علي 3 فتيات بعد اختفائهن في ظروف غامضة

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 16-10-2020 02:51 م متابعات- أمينة عبد العال

تمكنت المنظمة الوطنية لحماية الطفولة في الجزائر من العثور علي الفتيات الثلاث المختفيان في ولاية باتنة .
و أضافت المنظمة في بيانها الذي نشرته علي صفحتها الرسمية علي الفيس بوك أنه تم العثور علي الفتيات في ولاية سطيف ، مؤكدة أن كشف التفاصيل من صلاحيات القضاء وحده وأنه لن يتم الإعلان عن أي تفاصيل قبل الانتهاء من التحقيقات .
جدير بالذكر أن المنظمة أعلنت الأربعاء الماضي عن اختفاء اختين وابنة خالهم في ظروف غامضة في ولاية باتنة بالجزائر .
شاهد الصور .. 
https://www.facebook.com/onpe.dz/posts/2673989119598620
 

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