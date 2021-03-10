العثور علي عملات من العصر العباسي في حائل

تمكن أفراد من قسم السياحة والآثار بجامعة حائل من العثور علي دينار عباسي من الذهب أثناء التنقيبات الأثرية في مدينة فيد الأثرية .و يرجع الدينار إلي العصر الخلفية العباسي هارون الرشيد ، ومؤرخ بالعام 180ه، ويزن حوالي 4 جرامات ، حسبما نشرت " الرياض " .و كتب علي وجه الدينار بالخط الكوفي عبارة " لا إله إلا الله وحده لا شريك له " علي هيئة ثلاثة صفوف متتالية وعلي الإطار الخارجي لوجه الدينار كتبت الآية : " هو الذي أرسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره علي الدين كله " .شاهد صورة العملة ..