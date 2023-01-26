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العثور على 3 جثث داخل خيمة بالسعودية واثنين آخرين في حالة خطرة والسبب صادم

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خيمة
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الخميس، 26-01-2023 10:34 ص
لقي 3 أشخاص مصرعهم بمنطقة الحدود الشمالية في السعودية، فيما أصيب اثنين آخرين وحالتهما خطرة، بعد تعرضهم لحالة اختناق ناتج عن اشتعال الفحم .
وباشرت فرق الهلال الأحمر السعودي، وفاة 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بعد تعرضهم لحالة اختناق ناتج عن إشعال الفحم في خيمة مغلقة جنوب مركز لينة بمنطقة الحدود الشمالية.
من جانبه وجَّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، الشؤون الصحية بالمنطقة بمتابعة الحالة الصحية للمصابين سامي العتيبي ومناحي العتيبي في حادث الاختناق الناتج عن إشعال الفحم في خيمة مغلقة في قرية لينة بمنطقة الحدود الشمالية، وتقديم أقصى درجات العناية للمصابين، ونقلهم لأي مستشفى مناسب لحالتهم الصحية.

في حين نقل محافظ رفحاء فراج العماني تعازي ومواساة أميرِ منطقة الحدود الشمالية اليوم، لذوي المتوفين عبدالكريم العنزي وحزام العتيبي وماجد العتيبي رحمهم الله، ودعا اللهَ تعالى أن يتغمَّدَ المتوفين بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
 

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