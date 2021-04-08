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العثور على وزير سوري مُعارض مقتولًا برصاصة في الرأس

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العثور على وزير سوري مُعارض مقتولًا برصاصة في الرأس

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الخميس، 08-04-2021 09:04 ص

نقلت وسائل إعلام سورية عن مصادر في المعارضة السورية، أنه تم العثور على جثة وزير التعليم العالي في حكومة الإنقاذ السورية المعارضة الدكتور فايز الخليف، مقتولاً بريف إدلب الشمالي.
وأوضحت أنه جثة “الخليف”، عثر عليها أمس الأربعاء، قرب قرية التوامة 35 كم بريف إدلب الشمالي الشرقي مقتولا برصاصة في الرأس.
واختطف وزير التعليم العالي في حكومة الإنقاذ السورية المعارضة، منذ ثلاثة أيام من أمام منزله في مدينة إدلب،وسط تكتم من قبل “حكومته” التي لم تعلن عن اختفائه.
ويأتي ذلك بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها مناطق “نفوذ الجولاني” ضد حملة الاعتقالات التي تنفذها هيئته ضد قيادات وعناصر وناشطين مناوئين له.
 

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