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العثور على فتاتين سعوديتين مقتولتين داخل شقتهما

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الفتاتان
Native
Teads
الخميس، 28-07-2022 08:50 ص

أعلنت الشرطة الأسترالية، أنها تمكنت من تحديد هوية الشقيقتين السعوديتين، اللتين تم العثور على جثتيهما في شقتهما في سيدني في ظروف غير عادية (شبهة قتل) الشهر الماضي.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قالت الشرطة في بيان: "عثرت الشرطة على جثتي إسراء عبد الله السهلي “24 سنة” وآمال عبد الله السهلي “23 سنة” في 7 يونيو، عقب تلقي تقرير بالاشتباه بحصول طارئ ما".

وأضاف: "على الرغم من التحقيقات المكثفة لم يتمكن المحققون من تحديد سبب الوفاة"، في إشارة إلى أن زمن الوفاة سبق العثور على الجثتين بمدة.

وأكدت شرطة نيو ساوث ويلز، أن الشقيقتين وصلتا إلى أستراليا من السعودية في عام 2017، وقالت الشرطة إن "ظروف وفاتهما غير عادية، لأنه لم تظهر عليهما آثار إصابات".

ودعت كلوديا ألكروفت، مفتشة مباحث شرطة نيو ساوث ويلز، الجمهور إلى مشاركة أي معلومات يمكن أن تساعد في التحقيق.

وقالت في بيان لشرطة نيو ساوث ويلز: "المحققون مهتمون بالتحدث مع أي شخص قد يكون شاهد أو لديه معلومات عن حركة هاتين المرأتين في الأيام والأسابيع التي سبقت وفاتهما، التي نعتقد أنها حدثت في أوائل مايو".

وقالت القنصلية السعودية في سيدني، في بيان نشر عبر "تويتر" في 22 يونيو، إنها على اتصال بالسلطات الأسترالية بشأن القضية، كما أعربت عن "خالص تعازيها لأسرة الفقيدتين".
 

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