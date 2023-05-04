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العثور على رجل مُسن في بطن تمساح بعد يومين من البحث عنه

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تمساح
الخميس، 04-05-2023 11:32 ص


اكتشفت الشرطة الأسترالية رفات رجل داخل تمساح بعد يومين من البحث عنه.
واختفى الأسترالي كيفين دارمودي البالغ 65 عاما من العمر منذ يوم السبت الماضي في ولاية كوينزلاند بشمال شرقي أستراليا، حيث قام برحلة صيد مع أصدقائه.

وقال صيادو الأسماك إنهم لم يروا ما حدث، لكنهم سمعوا صراخ الرجل بعد سماع صوت دفقة مياه.

وبعد يومين من عمليات البحث التي أجرتها الشرطة المحلية، قتل عناصر الشرطة تمساحين، كان طول أحدهما 4.1 أمتار والآخر 2.8 متر، وعثرت على رفات الرجل داخل واحد منهما.

ويشار إلى أن هناك انتشارا واسعا للتماسيح في هذه المنطقة من أستراليا، لكن هجمات الزواحف على البشر تحدث نادرا جدا.

وأصبح حادث مقتل دارمودي الهجوم الـ 13 من نوعه منذ بدء السلطات بإحصاء تلك الحوادث في عام 1985.

وفرضت سلطات ولاية كوينزلاند الأسترالية حظرا على صيد التماسيح في عام 1974، مما أدى إلى ارتفاع عدد التماسيح من 5 آلاف آنذاك إلى نحو 30 ألف زاحف اليوم.

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