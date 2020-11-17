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العاهل المغربي يتوعد جبهة بوليساريو بهذا الأمر

العاهل المغربي
العاهل المغربي
 
الثلاثاء، 17-11-2020 12:52 م متابعات- أمينة عبد العال
أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أن المغرب عازم علي الرد بصرامة علي أي تهديد لأمنه في ظل التوتر الذي تشهده الصحراء المغربية  المتنازع عليها بين المملكة وجبهة بوليساريو .
و أكد العاهل في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش علي تشبث المغرب الراسخ بوقف إطلاق النار ، لافتا إلي أن المملكة عازمة تمام العزم علي الرد بأكبر قدر من الصرامة في إطار الدفاع الشرعي عن أي تهديد لأمنها و طمأنينة مواطنيها ، حسبما أفاد الديوان الملكي .
جدير بالذكر أن جبهة بوليساريو اعتبرت أن العملية العسكرية التي قامت بها المغرب لإعادة فتح معبر الكركدات الحدودي في المنطقة العازلة باتجاه موريتانيا أنهت اتفاق وقف إطلاق النار المعمول به منذ 1975 مؤكدة مواصلة استهداف مواقف عسكرية مغربية .
 

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