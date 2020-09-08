العاهل السعودي يواصل اتصالاته «المهمة»

الثلاثاء، 08-09-2020
03:20 م
محمد فضل- متابعات
واصل العاهل السعودي الملك سلمان
بن عبدالعزيز، لليوم الثاني على التوالي، إجراء اتصالات
هاتفية
رفيعة مع رؤساء الدول الكبرى بشأن بحث أعمال قمة العشرين.
واجرى الملك سلمان
، اليوم الثلثاء، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا
.
وتم خلال الاتصال بحث أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا
العام والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لتخفيف آثار جائحة كورونا.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تطلعه أن تواصل دول المجموعة جهودها
لمواجهة تحديات الجائحة خدمة للشعوب والاقتصاد العالمي.
من جهته، أشاد رئيس الوزراء البريطاني بقيادة المملكة لاجتماعات المجموعة
وإدارة التحرك الجماعي لدولها لمواجهة تبعات الجائحة، متمنياً للمملكة النجاح
والتوفيق في مسعاها، مشيراً إلى الصداقة التاريخية، والعلاقات الوثيقة بين البلدين
وتطلعه إلى تعزيزها وتنميتها.
وكان الملك سلمان
، أجرى أمس اتصالا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.