العاهل السعودي يأمر بمنح الجنسية لعائلة مكونة من 11 شخصًا

الثلاثاء، 10-10-2023
01:12 م
أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة الرياض بالسعودية
عن صدور الأمر الملكي رقم (13793/4) وتاريخ 27 - 8 - 1428 هـ القاضي بمنح الجنسية السعودية
لعائلة مكونة من 11 شخصاً هم:
علي جديع محمد الناصر الولداوي وزوجته عزيزه حمود طه العفيدلي، وأبنائه: عبدالرزاق، عبدالله، حسين، نهاد، هيا، هند، فاطمة، عهود وإلهام، ضمن مجموعة أشخاص، المبلغ لنا بخطاب مقام المرجع رقم (44350929)، وتاريخ 24 - 2 - 1445 هـ، وللإحاطة بذلك جرى نشره.
كما أعلنت أنه صدر الأمر الملكي رقم (13793/4) وتاريخ 27 - 8 - 1428 هـ القاضي بمنح الجنسية السعودية
لأماني خلف موسى بديوي العيساوي ضمن مجموعة أشخاص، وللإحاطة بذلك جرى نشره.