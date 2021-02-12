الطلب الأخير للفنان الراحل علي حميدة يكشف ابن شقيقته

الجمعة، 12-02-2021
01:22 م
متابعات- أمينة عبد العال
كشف ابن شقيقة الفنان الراحل علي حميدة
عن الطلب الأخير الفنان الراحل
في
ساعاته الأخيرة وهي الاستماع إلي القرآن الكريه بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد .
و أضاف في تصريحات صحفية تداولتها الصحف أن خاله كان يشعر باقتراب أجله
فطلب منه البقاء إلي جواره في منزله الذي يقيم به بعد مغادرته للمستشفي ، لافتا
إلي أنه توفي بعد صلاة العصر مباشرة .
وأشار إلي زيارة بعض شيوخ من مطروح لخاله للاطمئنان علي صحته وتبادلوا معه
الذكريات و بالرغم من أن المجلس كان يعج بالصوت العالي إلا أنه لم يتضايق من ذلك
بل كان سعيدا جدا بزيارتهم .