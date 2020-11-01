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الضرائب الإسرائيلية تحقق في مصروفات نتنياهو

نتنياهو
أرشيفية
 
الأحد، 01-11-2020 10:25 ص وكالات- الدويني فولي
أفيد يوم أمس السبت، بأن مصلحة الضرائب الإسرائيلية توجهت لمحاسب رئاسة الحكومة، وطلبت منه معرفة مصروفات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بغية الاطلاع والمحاسبة.

وشددت المصلحة على معرفة أي من مصروفات نتنياهو صرفت ضمن أداء منصبه، وأي منها على نفقته الشخصية الخاصة، إذ يصر نتنياهو على رفض دفع ضريبة للدولة، عن نفقات منزله الشخصي في مدينة قيساريا.

وأشارت المعلومات، إلى أن رئاسة الحكومة ردت بأن جميع النفقات، بما في ذلك مصاريف البيت الشخصي والخاص في قيساريا، تستخدم ضمن أداء نتنياهو لمنصبه. ووفقا للآلية التي أعلنتها الدولة للمحكمة العليا قبل ثلاث سنوات، فإن الدولة مكلفة بدفع مصروفات نتنياهو إذا كانت لصالح أداء منصبه، وبحال كانت المصاريف لنفقته الخاصة، فإن عليه دفعها شخصيا.

جدير بالذكر أن نتنياهو يقيم أيضا بالمنزل الرسمي لرؤساء الحكومة الإسرائيلية، في شارع بلفور بالقدس، حيث مولت إسرائيل مصاريف بيته الشخصي أكثر من مرة، فإلى جانب امتناعه عن دفع نفقات بيته الشخصي، يرفض نتنياهو دفع الضرائب عن هذه المصاريف.

ومنذ العام 2016 وحتى اليوم، ترفض السلطات الإسرائيلية، بدعم من المحكمة، الإفصاح عن قيمة تمويل بيت نتنياهو الشخصي في قيساريا. 
 

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