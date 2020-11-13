الصين تهنئ بايدن بفوزه

الجمعة، 13-11-2020
11:53 ص
متابعات- أمينة عبد العال
بالرغم من أن نتيجة الانتخابات الأمريكية ظهرت منذ حوالي أسبوع إلا أن
الصين
لم تقدم تهنئة رسمية للرئيس المنتخب جو بايدن ، إلا أن وزارة الخارجية
الصين
ية قدمت اليوم التهاني إلي جو بايدن .
كما قدمت الوزارة التهنئة إلي نائبة الرئيس كاملا هاريس علي فوزهما في
الانتخابات التي أجريت في الثالث من نوفمبر ، حسبما نشرت " اليوم السابع
" .
وصرح وانج وين بين المتحدث باسم وزارة الخارجية في تصريحات صحفية :"
نحترم اختيار الشعب الأمريكي ونهنئ السيد بايدن و السيدة هاريس مضيفا " ندرك
أن نتائج الانتخابات الأمريكية ستتحدد وفقا لقوانين و إجراءات الولايات المتحدة
" .
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب يرفض الاعتراف بهزيمته
ولجأ غلي القضاء مشككا في نتيجة الانتخابات .