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أخيرا..

الصين تهنئ بايدن بفوزه

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 13-11-2020 11:53 ص متابعات- أمينة عبد العال
بالرغم من أن نتيجة الانتخابات الأمريكية ظهرت منذ حوالي أسبوع إلا أن الصين لم تقدم تهنئة رسمية للرئيس المنتخب جو بايدن ، إلا أن وزارة الخارجية الصينية قدمت اليوم التهاني إلي جو بايدن .
كما قدمت الوزارة التهنئة إلي نائبة الرئيس كاملا هاريس علي فوزهما في الانتخابات التي أجريت في الثالث من نوفمبر ، حسبما نشرت " اليوم السابع " .
وصرح وانج وين بين المتحدث باسم وزارة الخارجية في تصريحات صحفية :" نحترم اختيار الشعب الأمريكي ونهنئ السيد بايدن و السيدة هاريس مضيفا " ندرك أن نتائج الانتخابات الأمريكية ستتحدد وفقا لقوانين و إجراءات الولايات المتحدة " .
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب يرفض الاعتراف بهزيمته ولجأ غلي القضاء مشككا في نتيجة الانتخابات .
 

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