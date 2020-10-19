الإثنين 19 أكتوبر 2020
توقيت مصر 13:56 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أسماء حكام بيراميدز وحوريا بالكونفيدرالية

الرجاء المغربى: "لن نصمت على أخطاء تحكيم أمس"

كورونا يجبر دولة عربية على فرض حظر تجوال في أنحاء البلاد

تونس تفرض حظر تجوال شامل من الغد

بيراميدز بدون "كورونا" استعدادا لـ حوريا الغيني

شوبير لرضا عبد العال :"ركز فى فرقتك"

"أبو جبل" يحصد جائزة مباراة الزمالك والرجاء

جونسون يعلن استقالته لهذا السبب

الصين تفسر حقيقة صورة أكبر مسلم صيني علي قيد الحياة وعمره 273

شوبير: "موسيمانى" رجع للأهلى مستواه المعهود

الصين تفسر حقيقة صورة أكبر مسلم صيني علي قيد الحياة وعمره 273

الصورة المتداولة
الصورة المتداولة
 
الإثنين، 19-10-2020 12:08 م متابعات- أمينة عبد العال
أثارت الصورة التي تم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي لمسن وزعم مشارك الصورة أنها لرجل صيني مسلم يبلغ من العمر 273 كأكبر رجل في العالم ، ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي .
و فسرت هيئة مكافحة الإشاعات أنه لا صحة للخبر المتداول عن أكبر مسلم صيني علي قيد الحياة ويبلغ من العمر 273 عام  .
و أكدت الهيئة أن الصورة للصينية لوه مي تشن من قواتشجي الصينية وكانت أكبر معمرة في العالم عندما بلغت من العمر 127 عام ،حسب تقرير طب الشيخوخة في الصين ، لافتة إلي أنها من مواليد 9 يوليو 1885 و توفيت 4 يونيو 2013 .

 

إقرأ ايضا

فيروس كورونا

كورونا يجبر دولة عربية على فرض حظر تجوال في أنحاء البلاد

ارشيفية

تونس تفرض حظر تجوال شامل من الغد

رئيس وزراء بريطانيا

جونسون يعلن استقالته لهذا السبب

أخبار متعلقة

مفتي عمان

مفتي عمان يثير ضجة علي مواقع التواصل

زوجة البشير

فيديو مسرب لزوجة البشير يثير ضجة علي مواقع التواصل

ارشيفية

إسرائيليون يدوسون علي علم بلادهم لهذا السبب

11_445223_highres

الكمامات تنعش خزينة الصين بـ 40 مليار دولار

ارشيفية

شاهد.. برلماني يرتكب فعلا فاضحا علي الهواء مباشرة

ارشيفية

الجمارك الصينية تمنع سفينتين روسيتين من المرور في مياهها لهذا السبب