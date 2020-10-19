الصين تفسر حقيقة صورة أكبر مسلم صيني علي قيد الحياة وعمره 273

الإثنين، 19-10-2020
12:08 م
متابعات- أمينة عبد العال
أثارت الصورة التي تم
تداولها علي مواقع التواصل
الاجتماعي لمسن وزعم مشارك الصورة أنها لرجل صيني مسلم
يبلغ من العمر 273 كأكبر رجل في العالم ، ضجة علي مواقع التواصل
الاجتماعي .
و فسرت هيئة مكافحة
الإشاعات أنه لا صحة للخبر المتداول عن أكبر مسلم
صيني علي قيد الحياة ويبلغ من
العمر 273 عام .
و أكدت الهيئة أن
الصورة للصينية لوه مي تشن من قواتشجي الصين
ية وكانت أكبر معمر
ة في العالم عندما
بلغت من العمر 127 عام ،حسب تقرير طب الشيخوخة في الصين
، لافتة إلي أنها من
مواليد 9 يوليو 1885 و توفيت 4 يونيو 2013 .