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الصين تعيد بناء سورها العظيم لمجابهة " كورونا"

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الصين تعيد بناء سورها العظيم لمجابهة " كورونا"

منشأة الصين لمواجهة كورونا
منشأة الصين لمواجهة كورونا
 
الثلاثاء، 26-01-2021 09:33 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشفت صور الأقمار الصناعية التابعة لوكالة الفضاء الأوربية عن بناء الصين لمنشأة صحية شمال البلاد تضم حوالي 4 آلاف غرفة مخصصة لعزل المصابين بفيروس " كورونا" المستجد ومخالطيهم .
وتم إنشاء المستشفي في مدينة شيجياتشوانج بمقاطعة " هوبي" التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 10 مليون شخص ،وشبهت المواقع الإخبارية المستشفي الجديدة بسور الصين العظيم حسبما نشرت شبكة " أي بي سي نيوز " الأمريكية .
و المنشأة جاهزة لاستقبال أكثر من 600 غرفة ، ومن المقرر إضافة 3600 غرفة أخري لاحقا، حسبما أكدت صحيفة الشعب اليومية الرسمية .
جدير بالذكر أن تم بناء المنشأة  في زمن قياسي ، حيث كانت عبارة عن أرض مستوية قبل بدء عمليات البناء فيها 10 يناير الجاري .
 

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