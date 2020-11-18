الصين تزف بشري سارة عن لقاح " سينوفاك "

ارشفية

أعلنت الصحة الصينية أن نتائج التجارب الأولية للقاح " سينوفاك بيوتيك" التجريبي للقوابة من " كوفيد_19 " استحث استجابة مناعية سريعة لكن مستوي الأجسام المضادة الذي أنتجها كانت أقل من مستواها لدي المتعافين من المرض .

وبالرغم من أن التجارب المبكرة إلي المتوسطة لم تكن تستهدف تقييم فعالية اللقاح الذي يطلق عليه اسم " كورونافاك " ، قال الباحثون أنه قج يوفر حماية كافية بناء علي خبرتهم مع اللقاحات الأخري و بيانات الدراسات قبل السريرية علي قرود " المكاك " .

جدير بالذكر أن لقاح "كورونافاك " و 4 لقاحات أخري يجري تطويرها في الصين تخضع حاليا لتجارب المرحلة الأخيرة لتجديد فعاليتها في الوقاية من " كوفيد_10 " .