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الصين تزف بشري سارة عن لقاح " سينوفاك "

ارشفية
ارشفية
 
الأربعاء، 18-11-2020 02:06 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الصحة الصينية أن نتائج التجارب الأولية للقاح " سينوفاك بيوتيك" التجريبي للقوابة من " كوفيد_19 " استحث استجابة مناعية سريعة لكن مستوي الأجسام المضادة الذي أنتجها كانت أقل من مستواها لدي المتعافين من المرض .
وبالرغم من أن التجارب المبكرة إلي المتوسطة لم تكن تستهدف تقييم فعالية اللقاح الذي يطلق عليه اسم " كورونافاك " ، قال الباحثون أنه قج يوفر حماية كافية بناء علي خبرتهم مع اللقاحات الأخري و بيانات الدراسات قبل السريرية علي قرود " المكاك " .
جدير بالذكر أن لقاح "كورونافاك " و 4 لقاحات أخري يجري تطويرها في الصين تخضع حاليا لتجارب المرحلة الأخيرة لتجديد فعاليتها في الوقاية من " كوفيد_10 " .
 

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