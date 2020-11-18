الأربعاء، 18-11-202002:06 ممتابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الصحة الصينية
أن نتائج التجارب الأولية للقاح " سينوفاك بيوتيك" التجريبي للقوابة من
" كوفيد_19 " استحث استجابة مناعية سريعة لكن مستوي الأجسام المضادة
الذي أنتجها كانت أقل من مستواها لدي المتعافين من المرض .
وبالرغم من أن
التجارب المبكرة إلي المتوسطة لم تكن تستهدف تقييم فعالية اللقاح الذي يطلق عليه
اسم " كورونافاك " ، قال الباحثون أنه قج يوفر حماية كافية بناء علي
خبرتهم مع اللقاحات الأخري و بيانات الدراسات قبل السريرية علي قرود " المكاك
" .
جدير بالذكر أن لقاح "كورونافاك " و 4 لقاحات أخري يجري تطويرها
في الصين تخضع حاليا لتجارب المرحلة الأخيرة لتجديد فعاليتها في الوقاية من "
كوفيد_10 " .