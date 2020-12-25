الجمعة، 25-12-2020
02:26 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت فضائية العربية في نبأ عاجل أن لبنان
أعلن عن أول إصابة بفيروس
" كورونا
" المتحور ، علي متن رحلة وصلت من لندن .
و قال حمد حسن وزير الصحة القائم بالأعمال علي تويتر تم تسجيل حالة من
الطفرة الجديدة في كوفيد _19 في رحلة " 202 إم.إي " القادمة من لندن في 21 ديسمبر ،
حسبما نشرت " اليوم السابع " .
جدير بالذكر أن وزارة الصحة اللبنان
ية أعلنت عن تسجيل 2708 إصابة جديدة
بفيروس " كورونا
" ليصل الإجمالي إلي 165 ألف و 933 إصابة ، و تسجيل 20
حالة وفاة لتتجاوز الأعداد 1350 حالة .