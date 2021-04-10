السبت، 10-04-2021
12:13 م
متابعات- أمينة عبد العال
أصدرت وزارة الصحة
العراق
ية تحذير من عواقب وخيمة في المستقبل لأن المواطنين لا يستجيبون لإجراءات
الوقاية من فيروس " كورونا
" بالتزامن مع وصول البلاد لمرتفع جديد من
معدلات الإصابة اليومية .
وأضاف البيان الذي
أصدرته وزارة الصحة العراق
ية أن علي المواطنين الالتزام تجاه الإجراءات الاحترازية
من الفيروس و هو شبه معدوم في معظم مناطق العراق
، حسبما ذكر البيان .
وسجل العراق
الأربعاء
الماضي في 24 ساعة إصابات وصلت إلي 8331 ، وهو أعلي معدل تسجيل منذ أن بدأت
الوزارة في حفظ السجلات في بداية تفشي المرض .