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الصحة العالمية تعلن النبأ الذي يخشى الجميع سماعه

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الصحة العالمية تعلن النبأ الذي يخشى الجميع سماعه
 
الجمعة، 09-10-2020 09:19 م الطيب حسين
أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن نبأ يخشى جميع سكان العالم سماعه، حيث أشارت إلى عودة ارتفاع إصابات كورونا.


وكشفت المنظمة العالمية عن تسجيل رقم قياسي جديد في حصيلة إصابات فيروس كورونا اليومية حول العالم.

وبحسب "روسيا اليوم"، ذكرت "الصحة العالمية" أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 350 ألف حالة وهذا الارتفاع اليومي الجديد، يتجاوز الرقم القياسي المسجل في وقت سابق من هذا الأسبوع بنحو 12000 إصابة.

واعتبر رئيس قسم الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايكل رايان، أنه حتى مع استمرار انتشار مرض كوفيد -19 في جميع أنحاء العالم، "لا توجد إجابات جديدة".

ولفت إلى أنه على الرغم من أن الوكالة تريد من الدول أن تتجنب عمليات الإغلاق التي دمرت الاقتصادات، إلا أنه يجب على الحكومات ضمان حماية الأشخاص الأكثر ضعفا واتخاذ العديد من الإجراءات.

 

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