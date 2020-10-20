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الصحة العالمية تعلق على استئناف السعودية أداء العمرة

العمرة والحج
أرشيفية
 
الثلاثاء، 20-10-2020 01:42 م وكالات- الدويني فولي
أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن امتنانها الشديد للممكلة العربية السعودية نظرا لتطبيقها إجراءات قوية لاستئناف العمرة في ظل إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

ووفقا لـ "العربية"، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن وزارة الصحة السعودية اتخذت تدابير قوية لإعادة فتح الأماكن المقدسة لأداء العمرة خلال الجائحة.

وقال "المنظمة ممتنة للقيادة في السعودية ولدعمها مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا".

وفي الرابع من أكتوبر الجاري، استأنفت المملكة العربية السعودية أداء العمرة تدريجيًا في المسجد الحرام بعد تعليقها منذ مارس الماضي ضمن إجراءات احتواء فيروس كورونا.

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتكثيف أعمال التطهير والتعطير بالمسجد الحرام وساحاته على مدار الساعة، لضمان سلامة المصلين والمعتمرين، ومنع وصول فيروس كورونا للمسجد الحرام.

وكشفت آخر الإحصاءات الرسمية الصادرة من وزارة الحج والعمرة أن عدد المعتمرين في المرحلة الأولى وصل إلى 54 ألفا، بلغت نسبة رضاهم عن الخدمات المقدمة 94 بالمئة، مؤكدة عدم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا في كامل المرحلة.

وبدأت السلطات السعودية، الأحد الماضي، تنفيذ المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة والزيارة، حيث شرعت في استقبال المعتمرين من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة.

وبحسب الخطة التنفيذية التي وضعت من قبل الجهات الحكومية، ستشهد المرحلة الثانية لعودة العمرة والزيارة أعدادا أكبر من المرحلة الأولى، تصل إلى 15 ألف معتمر و40 ألف مصل في اليوم الواحد كحد أقصى.
 

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