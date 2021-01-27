الأربعاء 27 يناير 2021
توقيت مصر 13:38 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تركي آل الشيخ يتبرأ من أمر أثار جدل بالمملكة: «مليش علاقة»

موقف محمد هاني من المشاركة في كأس العالم للأندية

روسيا تعرض التعاون علي واشنطن لحل هذه القضايا

الصحة العالمية تحذر من المرحلة القاتمة لـ" كورونا"

تعليق غريب من بيل جيتس علي اتهامه بأنه سبب انتشار " كورونا"

بالصور.. تعرف على سعر شماغ ولي العهد السعودي الذي أثار الجدل

100 مليون إصابة بكورونا.. الفيروس التاجي يواصل الاجتياح

صدمة.. ابنة نهى العمروسي: «زوجي خدرني ونام معايا هو وصديقه»

كاميرا مراقبة توثق لحظات مرعبة لطفل شنق نفسه بالخطأ

وفاة رئيس شركة مصر للطيران بشكل مفاجيء أثناء حوار تليفزيوني (فيديو)

ADS
 

الصحة العالمية تحذر من المرحلة القاتمة لـ" كورونا"

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 27-01-2021 01:09 م متابعات- أمينة عبد العال
حذر الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لشرق لمتوسط لمنظمة الصحة العالمية من أن العالم يقترب من المرحلة القاتمة في مواجهة جائحة فيروس " كورونا" المستجد .
و أشار إلي أن القدرات الإقليمية تستنفد لأقصى حد، خاصة مع مرور الإقليم بـ 9 أزمات إنسانية واسعة النطاق، منها على سبيل المثال انفجار مرفأ بيروت وسيول السودان ، مؤكدا عام 2020 أتاح لنا فرصا لإحداث تحول في أسلوب عملنا، وزيادة عدد المختبرات لإجراء تحاليل PCRلكورونا من 20 مختبرا إلى أكثر من 450 مختبرا بنهاية العام وهذا إنجاز رائع، كما تعززت قدرات وحدات الرعاية الحرجة وممارسات مكافحة العدوى للوقاية والمكافحة على الصعيد الوطني وغير الوطني"، حسبما نشرت " مصراوي " .
 

إقرأ ايضا

بايدن و بوتين

روسيا تعرض التعاون علي واشنطن لحل هذه القضايا

بيل جيتس

تعليق غريب من بيل جيتس علي اتهامه بأنه سبب انتشار " كورونا"

كورونا

طبيب من ووهان يكشف أسرارا جديدة عن كيفية تفشي فيروس كورونا في العالم

أخبار متعلقة

بيل جيتس

تعليق غريب من بيل جيتس علي اتهامه بأنه سبب انتشار " كورونا"

كورونا

طبيب من ووهان يكشف أسرارا جديدة عن كيفية تفشي فيروس كورونا في العالم

بايدن

خطوة غير متوقعة من "بايدن" فور وصوله واشنطن

image1170x530cropped

التحذير الأخطر.. الصحة العالمية تصدم العالم بشأن "كورونا"

ارشيفية

أول دولة أفريقية تعتمد اللقاح الروسي وتستقبل 500 ألف جرعة.. تعرف عليها

ارشيفية

البحرين تلغي فحوصات " كورونا" لهذا السبب