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«الصحة العالمية»: إصابة 10% من سكان العالم بـ«كورونا»

كورونا
كورونا
 
الإثنين، 05-10-2020 03:50 م محمد فضل- متابعات

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تقديمها لائحة بأسماء خبراء دوليين للمشاركة فى بعثة دولية إلى الصين للتحقيق بمنشأ فيروس كورونا، وقدرت المنظمة إصابة 10% من سكان العالم بالفيروس التاجى، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز الإخبارية.
وقالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، أن خدمات رعاية المرضى النفسيين ومرضى الإدمان اضطربت فى مختلف أنحاء العالم خلال جائحة كوفيد-19 ومن المتوقع أن يتسبب فيروس كورونا فى مزيد من الشقاء لكثيرين.
وذكرت المنظمة أن سبعة فى المائة فقط من بين 134 دولة شاركت فى استطلاع أجرته المنظمة ذكرت أن خدمات الصحة النفسية تعمل بالكامل وأن 93% من الدول قالت أن الخدمات تقلصت لأصحاب أمراض مختلفة.
وقالت ديفورا كستل مديرة إدارة الصحة النفسية ومعاقرة مواد الإدمان فى إفادة صحفية: "نحن نعتقد أن هذا جانب منسى من جوانب كوفيد-19 وبشكل من الأشكال فإن جزءا من التحديات التى نواجهها أن هذا مجال لم يحظ على مر السنين بالتمويل الكافي".
وأضافت أن 17% فقط من الدول عملت على توفير تمويل إضافى لتنفيذ الأنشطة الداعمة لاحتياجات الصحة النفسية المتزايدة خلال الجائحة.
وقالت: "نحن نقدر، كما توضح لنا المعلومات الأولية، أنه ربما كانت هناك زيادة تحتاج للرعاية فى عدد المصابين بحالات نفسية وعصبية ومعاقرة مواد الإدمان".

وأوضحت أن المنظمة ليست لديها بيانات عن عواقب الحالات بما فى ذلك ارتفاع معدلات الانتحار وزيادة نوبات الصرع أو تعاطى المخدرات بما قد يؤدى إلى تناول جرعات مفرطة.
وقالت المنظمة فى تقييمها الأولى أن دولا كثيرة خاصة من الدول ذات الدخل المنخفض حافظت على استمرار خدمات الصحة النفسية فى المستشفيات العامة التى ظلت مفتوحة لكن مرضى كثيرين واجهوا تحديات أخرى.
 

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