الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
توقيت مصر 15:01 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أخصائية : الرجل يستطيع أن يحب امرأتين في وقت واحد بصدق

رانيا يوسف : " الخيانة مش عيب في الست.. دي تركيبة في صنف الرجالة"

«قلب ومغازلة».. تركي آل الشيخ يتصالح مع إليسا على تويتر

الشورى يطالب بمنح " كتيب " مع عقد القران .. ما الأمر

شوبير يكشف مصير حازم إمام من نهائي إفريقيا

العاهل المغربي يتوعد جبهة بوليساريو بهذا الأمر

إعصار مدمر يجتاح نيكاراجوا

بسمة بوسيل تشكر فنانة خليجية توسطت للصلح مع تامر حسني

أثيوبيا تعلن الحرب وجيبوتي تعرض المساعدة

«مهمل..جعلنا أضحوكة».. ميدو يفتح النار على صلاح ويطالب بمعاقبته

ADS
 

في السعودية..

الشورى يطالب بمنح " كتيب " مع عقد القران .. ما الأمر

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 17-11-2020 02:24 م متابعات- أمينة عبد العال
طالب مجلس الشورى السعودي وزارة العدل بإعداد كتيب تعريفي يرفق مع عقد الزواج .
واقترح المجلس أن يتضمن الكتيب بيان بحقوق و التزامات الطرفين " العريس و العريس "الشرعية المتعارف عليها خلال فترة الزواج أو عند الطلاق و المترتبة علي العقد خلاف الشروط الخاصة و التوقيع بالإطلاع و الالتزام بها .
وكشفت الوزارة أن عدد عقود الزواج الصادرة يوميا في المملكة تتراوح ما بين 345 و 819 عقد ، فيما قدرت حالات الطلاق الصادرة يوميا في جميع مناطق المملكة ما بين 195 و 315 حالة .
 

إقرأ ايضا

رانيا يوسف

رانيا يوسف : " الخيانة مش عيب في الست.. دي تركيبة في صنف الرجالة"

العاهل المغربي

العاهل المغربي يتوعد جبهة بوليساريو بهذا الأمر

ارشيفية

إعصار مدمر يجتاح نيكاراجوا

أخبار متعلقة

الملك سلمان وولي العهد

رسالة عاجلة من الملك سلمان وولي العهد إلي رئيس الجزائر

مقطع من الفيديو

ضجة علي مواقع التواصل بسبب شاب وفتاة علي دراجة نارية بالسلاح في الطائف

الشيخ عائض القرني

بعد تدهور حالته.. نقل الشيخ عائض القرني إلي العناية المركزة

ارشيفية

ضجة علي مواقع التواصل بسبب " إلغاء نظام الكفالة "

ارشيفية

المملكة تتقدم الصين واليابان في هذا الأمر

ارشيفية

رصد نجم غريب في سماء المملكة