الثلاثاء، 17-11-2020
02:24 م
متابعات- أمينة عبد العال
طالب مجلس الشورى
السعودي وزارة العدل بإعداد كتيب تعريفي يرفق مع عقد
الزواج .
واقترح المجلس أن يتضمن الكتيب بيان بحقوق و التزامات الطرفين "
العريس و العريس "الشرعية المتعارف عليها خلال فترة الزواج أو عند الطلاق
و
المترتبة علي العقد خلاف الشروط الخاصة و التوقيع بالإطلاع و الالتزام بها .
وكشفت الوزارة أن عدد عقود الزواج الصادرة يوميا في المملكة تتراوح ما بين
345 و 819 عقد ، فيما قدرت حالات الطلاق
الصادرة يوميا في جميع مناطق المملكة ما
بين 195 و 315 حالة .