الشرطة الأمريكية تكشف مفاجأة بعد القبض على منفذ هجوم مترو نيويورك

الخميس، 14-04-2022
02:28 م
كشفت شرطة نيويورك
الأمريكية تفاصيل السجل الإجرامي السابق لفرانك جيمس،
المشتبه به في إطلاق النار داخل إحدى عربات المترو
في حي بروكلين، الثلاثاء.
وقال رئيس قسم المحققين في شرطة نيويورك
، جيمس إيسيغ، خلال مؤتمر صحفي، أن
المعتقل "معروف لدى الشرطة بسجله الإجرامي الواسع منذ نحو 3 عقود".
وكشف أن تاريخه الإجرامي يتضمن جريمتين جنسيتين و4 جرائم سرقة في نيويورك
بين 1992 و1998.
كما وجهت له تهمة التعدي على ممتلكات الغير عام 1991، والسرقة عام 1992،
والسلوك المنحرف عام 2007، في نيوجيرسي، بحسب سكاي نيوز.
وقد تمكنت شرطة نيويورك
، منتصف نهار الأربعاء، من اعتقال فرانك، ووضعته رهن
تدابير الحراسة النظرية، قبل إخضاعه للتحقيق، لمعرفة الدافع وراء تنفيذه إطلاق
النار.
وكانت الشرطة الأميركية اعتقلت فرانك (62 عاما) في "فيرست
أفينيو"، بعد أن تعرف عليه أحد المارة واتصل بالشرطة، بعد نحو 24 ساعة من
إطلاقه النار على 10 أشخاص في قطار مزدحم ببروكلين، ووجهت لفرانك تهمة "تنفيذ
هجوم إرهابي على وسيلة للنقل الجماعي".