الشرطة الأسترالية تحسم الجدل وتكشف سبب وفاة الشقيقتين السعوديتين





قالت الشرطة الأسترالية إن التحقيقات توصلت إلى أن الشقيقتين السعوديتين اللتين عُثر على جثتيهما في شقة في سيدني قبل نحو عام، انتحرتا ولم تقتلا وذلك بعد قيام أسرتهما بقطع الأموال عنهما، وفقا لصحيفة "تلغراف" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة تعتقد أن الفتاتين لم تخرجا من شقتهما منذ أواخر فبراير العام الماضي، بعد فترة وجيزة من عدم تلقيهما الأموال من أسرتهما، وحتى أوائل أبريل حيث يعتقد أنهما فارقتا الحياة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تكشف عن هويته القول: "كان هناك تدفق للأموال القادمة إليهما من عائلتهما لكنه توقف في فبراير".

وأضاف أنه "لغاية الآن لم يتم التأكد من سبب هذا التوقف، لكن يبدو أن نوعا من الخلافات نشب بين الفتاتين وأسرتهما، وبعدها قطعتا اتصالاتهما مع الجميع".

المصدر أكد أن التحقيقات توصلت إلى أن "الفتاتين اتفقتا على ما يبدو على الانتحار من خلال تناول حبة دواء أو شيء من هذا القبيل".

وتابع "كان لديهما ما يكفي لهما فقط، لأنه لم تكن هناك آثار لأي مواد كيميائية أو أي شيء آخر موجود في الشقة، ولا كذلك أي آثار لشخص غريب".

وأكدت الصحيفة أن الشرطة لا تبحث عن أي مشتبه بهم على صلة بالحادث.