السبت، 31-10-2020
12:27 م
متابعات- أمينة عبد العال
اعتقلت الشرطة الإسبانية
مواطن مغربي بتهمة بث الأفكار المتطرفة بين
المراهقين وجمع الأموال لحركة حماس الفلسطين
ية و كتائب " عز الدين القسام
".
ويلقب المواطن المغربي الذي تم اعتقاله بين المصادر الأمنية بـ "
الإمام " ، وهو يقيم بطريقة قانوينة في باساخيس في إقليم الباسك شمال غرب
إسبانيا ، وكان عاطلا عن العمل يعيش علي المساعدات الاجتماعية ويمارس نشاطه الديني
، حسبما نشرت الصحف المحلية .
وأشارت الشرطة إلي أنه يروج لفكر " داعش
" بأشكال ملتوية كما
وصفتها دون ترخيص مستغلا إمكانيات جمعية ممولة من طرف السلطات الإقليمية الباسكية و
مواقع التواصل الاجتماعي ، لافتة إلي أنه أرسل 100 ألف يورو علي الأقل لكتائب عز
الدين القسام
في فلسطين
.