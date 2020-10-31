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الشرطة الأسبانية تعتقل " إمام " لبثه أفكار " داعش "

الشرطة الأسبانية
الشرطة الأسبانية
 
السبت، 31-10-2020 12:27 م متابعات- أمينة عبد العال
اعتقلت الشرطة الإسبانية مواطن مغربي بتهمة بث الأفكار المتطرفة بين المراهقين وجمع الأموال لحركة حماس الفلسطينية و كتائب " عز الدين القسام ".
ويلقب المواطن المغربي الذي تم اعتقاله بين المصادر الأمنية بـ " الإمام " ، وهو يقيم بطريقة قانوينة في باساخيس في إقليم الباسك شمال غرب إسبانيا ، وكان عاطلا عن العمل يعيش علي المساعدات الاجتماعية ويمارس نشاطه الديني ، حسبما نشرت الصحف المحلية .
وأشارت الشرطة إلي أنه يروج لفكر " داعش" بأشكال ملتوية كما وصفتها دون ترخيص مستغلا إمكانيات جمعية ممولة من طرف السلطات الإقليمية الباسكية و مواقع التواصل الاجتماعي ، لافتة إلي أنه أرسل 100 ألف يورو علي الأقل لكتائب عز الدين القسام في فلسطين .
 

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