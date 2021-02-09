الثلاثاء 09 فبراير 2021
توقيت مصر 11:29 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

كشف حقيقة طرد دول أوربية لدبلوماسيين من روسيا

التفاصيل الكاملة للحادث المفجع بالمغرب و راح ضحيته العشرات

السيادي السوداني يعلن عن الحكومة التنفيذية الجديدة

البنتاجون: نفط سوريا لم يعد هدفنا

الأمم المتحدة تعلن عن انتهاك كوريا الشمالية للعقوبات الدولية

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ارتفاع درجات الحرارة.. تعرف على توقعات طقس الغد

سجن شيخ من الأسرة الحاكمة بالكويت في قضية «الشهادات المصرية»

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.. ويسجل هذا الرقم

الأهلي وبايرن ميونيخ.. ممثل شهير: سامع ركبي بتخبط

ADS
 

السيادي السوداني يعلن عن الحكومة التنفيذية الجديدة

المجلس السيادي السوداني
المجلس السيادي السوداني
 
الثلاثاء، 09-02-2021 11:00 ص متابعات- أمينة عبد العال
عقد مجلس السيادة السوداني برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اجتماع استثنائي بالقصر الجمهوري اعتمد خلاله الحكومة التنفيذية الجديدة والوزارات الجديدة المقترحة .
و أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، عن تشكيل حكومة جديدة من 25 وزير، فيما أرجئت  حقيبة التربية والتعليم لمزيد من المشاورات، ومن أبرز الوجوه التي دخلت التشكيلة الجديدة مريم الصادق المهدي، التي أوكلت لها حقيبة وزارة الخارجية، وجبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، الذي تولى حقيبة المالية، إضافة إلى عز الدين الشيخ الذي اختير وزيرا للداخلية، وياسين إبراهيم ياسين وزيرا للدفاع في البلاد، حسبما تداولت الصحافة المحلية .
كما احتفظ 4 وزراء سابقين بحقائبهم وهم وزراء العدل والري والتعليم العالي والشؤون الدينية.
و أشار عضو المجلس محمد حسن التعايشي في تصريحات صحفية إلي أن الاجتماع اعتمد الحكومة التنفيذية الجديدة والوزارات الجديدة المقترحة من قبل رئيس مجلس الوزراء وفق الوثيقة الدستورية ، لتصدر وفق هذا الاعتماد المراسيم السيادية الخاصة بها.
جدير بالذكر أن حمدوك  أعلن إن التشكيل جاء بعد مشاورات واسعة وواجه تحديات كبيرة، لكنه أشار إلى أن الجميع سيتحملون مسؤولية المهام الموكلة لها والمتمثلة في برنامج قصير المدى وقابل للتنفيذ يتضمن 5 مهام أساسية تشمل الاقتصاد والسلام والعدالة الانتقالية وضمان عدم الإفلات من العقاب وتحقيق الأمن وإقامة علاقات خارجية متوازنة، مؤكدا أن الوزراء السابقين تميزوا بالشفافية والتفاني في الأداء، مشيرا إلى ان الحكومة الانتقالية حققت خلال الفترة الماضية إنجازات مهمة أبرزها الانفتاح الخارجي وشطب اسم السودان من قائمة الإرهاب إضافة إلى نجاحات كبيرة في مجال تفكيك تمكين النظام السابق.
 

إقرأ ايضا

الاتحاد الاوربي

كشف حقيقة طرد دول أوربية لدبلوماسيين من روسيا

طنجة

التفاصيل الكاملة للحادث المفجع بالمغرب و راح ضحيته العشرات

القوات الأمريكية في سوريا

البنتاجون: نفط سوريا لم يعد هدفنا

أخبار متعلقة

حمدوك

حمدوك يحل الحكومة الانتقالية

الاتحاد الاوربي

أوربا تتوسط للحل الأزمة السودانية الإثيوبية

Capture

رسميًا.. توقيع أول مذكرة تفاهم بين السودان وإسرائيل

ارشيفية

إثيوبيا تقصف السودان بالمدفعية

ارشيفية

قتل و إصابة العشرات في اشتباكات مسلحة بـ" دارفور"

thumbs_b_c_0b293f31a748383cd816d5c898eed967

الجيش الإثيوبي يرد على السودان بشأن «الحرب الوشيكة»؟