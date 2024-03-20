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السويد تعتقل وزير دفاع سابق بدولة عربية وتكشف السبب

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السويد
الأربعاء، 20-03-2024 11:48 ص


أعلنت السلطات السويدية، اعتقال وزير الدفاع العراقي السابق نجاح الشمري الذي يحمل أيضا الجنسية السويدية، ويشتبه في حصوله على مزايا بشكل غير قانوني في السويد.
وقال المدعي ينس نيلسون لقناة "إس في تي" السويدية إن الشمري مطلوب منذ نحو عام ونصف، موضحا أن الشمري اعتقل يوم الإثنين في مطار ستوكهولم لدى وصوله إلى السويد، وفق "أسوشيتد برس".
كانت وسائل إعلام سويدية ذكرت أنه حصل على إعانة إسكان وأطفال لسنوات رغم سكنه في بغداد، وفي 2019، أفادت وكالة الأخبار السويدية أن الشمري مسجل على أنه يعيش في ضاحية من ضواحي ستوكهولم.
الجدير بالذكر انتقل الشمري إلى السويد في 2011، وحصل على الجنسية في 2015، وأنه وزوجته احتالا بهدف الحصول على امتيازات، ويزعم أنه استمر في الحصول على المدفوعات الاجتماعية لسنوات بعد العودة إلى العراق.

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