السويد تتخذ أول قرار بشأن العراقي حارق المصحف الشريف

الخميس، 14-09-2023
11:17 ص
استجوبت الشرطة السويد
ية، العراق
ي المتطرف سلوان موميكا
الذي يثير منذ أسابيع غضبا بسبب حرق المصحف، بناء على طلب استرداد قدمته بغداد، وفق ما أفاد اللاجئ ومحاميه لوكالة "فرانس برس".
وقال موميكا: "يطلب العراق
تسليمي لتتم محاكمتي في العراق
بموجب الشريعة لأنني أحرقت المصحف في السويد
".
وأثار اللاجئ العراق
ي غضب في العالم في يونيو عندما أحرق المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم في اليوم الأول من عيد الأضحى.
وصرح محاميه ديفيد هول: "يريد العراق
تسليمه لأنه أحرق المصحف أمام مسجد في يونيو، وبحسب القانون يجب أن يكون ما أقدم عليه جريمة في كل من السويد
والعراق
".
وأضاف بعد استجواب موكله: "لكن ذلك لا يعدّ جريمة في السويد
بالتالي لا تستطيع السويد
تسليمه" للعراق.
وتابع: "لا ادري لماذا يحرج العراق
نفسه بتقديم مثل هذا الطلب، إني واثق من أن الحكومة العراق
ية تعرف ذلك".