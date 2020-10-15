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السودان يوافق على التطبيع مع إسرائيل

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السودان يوافق على التطبيع مع إسرائيل

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حميدتي
 
الخميس، 15-10-2020 03:05 م محمد فضل
قالت قناة إسرائيلية إن السودان وافق على التطبيع مع إسرائيل، بعد مهلة الـ 24 ساعة الأمريكية للخرطوم لاتخاذ قرار برفض أو قبول التطبيع مع تل أبيب.
وكانت واشنطن أبلغت الخرطوم أمس الأربعاء بمهلة 24 ساعة لاتخاذ موقف من التطبيع.
وقالت قناة i24 الإسرائيلية، إن اجتماع مجلس السيادة الانتقالي في السودان وافق على التطبيع، دون أن يصدر تصريح رسمي من الحكومة السودانية بهذا الشأن حتى الآن.
وانقسمت الحكومة السودانية خلال الفترة الماضية بين مؤيد ومعارض لخطوة التطبيع مع إسرائيل، حيث يؤيد الشق العسكري في السلطة خيار إقامة علاقات مع إسرائيل وفق شروط، بينما يرفض مدنيو السلطة أي محاولة للتطبيع بحجة أن الحكومة انتقالية ولا يحق لها اتخاذ قرار التطبيع من عدمه.
 

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