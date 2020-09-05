السودان يعلن الطوارئ بسبب الفيضانات

السبت، 05-09-2020
09:51 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن السودان
حالة الطوارئ
لمدة 3 شهور بسبب السيول
والفيضانات
غير المسبوقة منذ سنوات طويلة، حسبما أعلن مسئولون في الدولة.
كما تقرر اعتبار السودان
منطقة كوارث طبيعية وتشكل لجنة عليا لدواء
ومعالجة آثار السيول
والفيضانات
التي اجتاحت عددا من الولايات السودان
ية، جاء ذلك
خلال اجتماع المجلس مساء أمس في القصر الجمهوري، حسبما نشرت العربية.
في سياق متصل قالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، لينا الشيخ، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن المجلس أعلن حالة الطوارئ
بعد استماعه للتقارير
المتعلقة بفيضانات هذا العام ووقوفه على حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية.