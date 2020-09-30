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السودان يدمر 300 ألف قطعة سلاح

الجيس-السوداني-يدمر-مئات-الالاف-من-الأسلحة
السودان يدمر 300 ألف قطعة سلاح
 
الأربعاء، 30-09-2020 01:20 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت دولة السودان تدمير 300 ألف قطعة سلاح تم جمعها طواعية من المواطنين خلال الثلاث سنوات الأخيرة .
وصرح الفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة :" انقضاء المراحل الثلاث الأولي من مشروع جمع السلاح بإبادة 300 ألف قطعة سلاح، وكانت بتسليم السلاح طواعية وستشرع السلطات في حملة لنزع السلاح قسرا ، حسبما نشرت الصحافة المحلية .
ونفذ سلاح الأسلحة والذخائر بالجيش السوداني عملية التفجير في منطقة حجر  العسل – 200 كيلو متر شمالي العاصمة الخرطوم بحضور أعضاء من مجلس السيادة ووزيري الدفاع والداخلية وسفراء بعض الدول علاوة علي ممثلي منظمات دولية و أعضاء اللجنة العليا لجمع السلاح وقادة الأجهزة الأمنية .
 

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