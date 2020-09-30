السودان يدمر 300 ألف قطعة سلاح

الأربعاء، 30-09-2020
01:20 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت دولة السودان
تدمير 300 ألف قطعة سلاح
تم جمعها طواعية من المواطنين خلال الثلاث سنوات الأخيرة
.
وصرح الفريق إبراهيم
جابر عضو مجلس السيادة
:" انقضاء المراحل الثلاث الأولي من مشروع جمع السلاح
بإبادة 300 ألف قطعة سلاح
، وكانت بتسليم
السلاح
طواعية وستشرع السلطات في حملة لنزع السلاح
قسرا ، حسبما نشرت الصحافة
المحلية .
ونفذ سلاح
الأسلحة والذخائر بالجيش السودان
ي
عملية التفجير في منطقة حجر العسل – 200 كيلو متر شمالي العاصمة الخرطوم بحضور أعضاء من مجلس
السيادة ووزيري الدفاع والداخلية وسفراء بعض الدول علاوة علي ممثلي منظمات دولية
و أعضاء اللجنة العليا لجمع السلاح
وقادة الأجهزة الأمنية .