السبت 30 يناير 2021
توقيت مصر 20:58 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر السوبر السعودي مشاهدة مباراة الهلال والنصر

جمال الشريف يحسم الجدل حول ضربة جزاء الهلال الملغية أمام انصر

بث مباشر مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد فى الدورى الانجليزى

التلفزيون السعودي يبث بيانًا حول استهداف المملكة بطائرة مسيرة

سُكر ورعونة قضت على مي إسكندر.. بيان النيابة حول نجل كامل أبو علي

السودان: سنستعيد أراضينا من إثيوبيا

مصطفى بكري يستغيث بالملك سلمان ويطلب منه العفو

بالفيديو.. لحظة صادمة لانشطار سفينة لنصفين ومصرع 3 بحارة

«السيسي» يطمئن على الرئيس التونسي بعد محاولة اغتياله

دراسة غربية تكشف عن علاج لـ كورونا في بردية بصعيد مصر

ADS
 

السودان: سنستعيد أراضينا من إثيوبيا

2020_12_20_8_35_45_421
الجيش السوداني
 
السبت، 30-01-2021 05:52 م المصريون

 قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني فايز السليك إن من حق السودان الدفاع عن أراضيه على الحدود مع إثيوبيا.
وأضاف السليك، في مداخلة مع قناة "العربية"، "سنستعيد أراضينا من إثيوبيا لكننا نفضل الحل السلمي، وندعو الجانب الإثيوبي للقبول بالحوار والعودة للتفاوض حول الحدود".
وتابع: "لا نشجع أي تصعيد عسكري مع إثيوبيا، وليس لدينا أي نية للدخول في معارك".
وأكد وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح أن بلاده تدعم الحل السلمي بشأن الخلاف الحدودي المتصاعد مع إثيوبيا، لكنه شدد على أن الجيش السوداني "لن ينسحب شبرا واحدا من أراضيه".
وقال الوزير السوداني في تصريحات لقناة "الشرق" السعودية، أمس الجمعة، إن "القوات المسلحة السودانية أعادت الانتشار داخل أراضيها.. ولن تنسحب شبرا واحدا بل ستنفتح على الأراضي التي تسيطر عليها القوات الإثيوبية".
وأضاف صالح أن ادعاءات إثيوبيا بشأن توغل القوات السودانية داخل أراضيها "غير صحيحة"، موضحا أن تلك الأراضي سودانية بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين عام 1902.
وأشار إلى أن السودان يتطلع إلى وضع علامات الحدود مع جارته إثيوبيا، مؤكدا أن الطلب الإثيوبي بسحب القوات السودانية "غير مقبول" لأن الحدود مع إثيوبيا متفق عليها دوليا ولا خلاف حولها".
وتابع الوزير السوداني أن هناك محاضر اجتماعات تعزز من موقف السودان، مشددا على أن بلاده دائمًا مع الحل السلمي.

 

إقرأ ايضا

l

التلفزيون السعودي يبث بيانًا حول استهداف المملكة بطائرة مسيرة

88888888888888

بالفيديو.. لحظة صادمة لانشطار سفينة لنصفين ومصرع 3 بحارة

ارشيفية

5 دول تحظرها ألمانيا.. تعرف عليها

أخبار متعلقة

ارشيفية

إثيوبيا تقصف السودان بالمدفعية

ارشيفية

طائرة أثيوبية تخترق الحدود السودانية

اباتشي-فوق-بغداد

تطور خطير بعد التهديدات.. تحطم طائرة عسكرية سودانية على الحدود مع إثيوبيا

القوات السودانية

رد قاسٍ من السودان على التهديدات الإثيوبية

1267437_0

السودان يهدد بخيارات أخرى في أزمة سد النهضة

Capture

بالصور.. إثيوبيا تضع حجر الأساس لبناء سد جديد على النيل