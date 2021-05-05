الأربعاء 05 مايو 2021
توقيت مصر 11:00 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد الهبوط.. تعرف على سعر الذهب اليوم الأربعاء

خبراء: التكنولوجيا عاجزة عن إنقاذ الأرض من ضربة كويكب ضخمة

سعد سمير: هذه حقيقة مشاركتي في مسلسل رمضاني

غلق وتشميع كافيه مصطفى كامل (صور)

أمريكا: الصاروخ الصيني المفقود سيسقط على الأرض خلال أيام

السودان: سد النهضة يهدد نصف السكان وهذا هو الحل الوحيد

الخارجية تعلن بدء المفاوضات رسميًا مع تركيا

مفاجأة.. متلقي لقاح كورونا يمكن أن ينقل عدوى الفيروس لغيره

الفلك الدولي: العيد الجمعة 14 مايو في هذه البلاد

إجراءات عاجلة من موريتانيا لمواجهة السلالة المتحورة من " كورونا"

ADS
 

السودان: سد النهضة يهدد نصف السكان وهذا هو الحل الوحيد

37974602_303
سد النهضة
ADS
الأربعاء، 05-05-2021 10:19 ص المصريون
قال وزير الري السوداني ياسر عباس، إن "سد النهضة يشكل تهديدا لنصف سكان السودان، والمجتمع الدولي والإثيوبيون يعرفون تأثير هذا السد"، معتبراً أن "الملف بحاجة إلى إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق".
ولفت عباس إلى أن "إثيوبيا تريد قواعد استرشادية وليس اتفاقا"، لافتا إلى أنه "عندما نفذت إثيوبيا الملء الأول انخفض منسوب المياه".
وأكد أن "السودان حريص على التفاوض مع كل الأطراف للوصول لحلول يتفق عليها الجميع، بعيدا عن سياسة التفاوض من أجل التفاوض فقط".
كما رأى أن "أي غياب للمعلومات يعوق تشغيل سد الروصيرص"، موضحا أن "تبادل البيانات مع إثيوبيا حول السد حق للسودان وليس منحة من إثيوبيا".
وشدد على أن "السودان مُصرّ على التفاوض باعتبارها وسيلة وحيدة لإنهاء هذه الإشكالية، والتفاوض لنتائج ولا غير ذلك".
وقال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إن سد النهضة قضية جادة ومصيرية ويتعلق بها أمن ومستقبل الملايين في دولتي المصب مصر والسودان.
وأوضح حمدوك أن "السودان أول دولة نادت بالحل الأفريقي لسد النهضة كقضية أفريقية، ودعمنا من البداية تدخل الاتحاد الأفريقي كمراقب للمفاوضات على مدار عام، وكنا نرغب في تطوير دور الاتحاد الأفريقي كمؤسسة إقليمية لها الأولوية في قارتنا، من موقع المراقب إلى لعب دور الوسيط لحل المشاكل العالقة".
وتابع قائلاً: "سد النهضة يمكن أن يوفر منافع كثيرة للدول الثلاث، لكن لكي نستفيد بهذه الآثار الإيجابية، يجب علينا أولا التوصل إلى اتفاق نهائي وملزم يمكننا من تخطيط حياتنا ومستقبلنا، ويراعي قواعد القانون الدولي".
وعن مشاكل الحدود مع إثيوبيا، قال حمدوك: "المناطق الحدودية بين البلدين محددة ومحسومة منذ معاهدة 1902، ومن غير المفهوم أنها مازالت تثير هذا النزاع، وعلى الرغم من ذلك فإن السودان يصر على اتباع الطرق الدبلوماسية في الحفاظ على سيادته، من خلال اللجنة المشتركة لمناقشة الموضوع والتي اجتمعت مرتين على الأقل في آخر 6 أشهر".
 

إقرأ ايضا

resize

أمريكا: الصاروخ الصيني المفقود سيسقط على الأرض خلال أيام

ارشيفية

إجراءات عاجلة من موريتانيا لمواجهة السلالة المتحورة من " كورونا"

ارشيفية

" الحج والعمرة" تعلن عن قيمة التأمين في الوثيقة التأمينية

أخبار متعلقة

121-131535-download-2019-10-11t144530.875_700x400

بعد التطورات الخطيرة.. أمريكا لـ آبي أحمد: يجب وقف ما يحدث فورًا

1-1391564

مقتل 200 في أحداث العنف بإثيوبيا

000_1VP50E_0

تحرك سوداني جديد ضد إثيوبيا بعد تعنتها في مفاوضات سد النهضة

_110903697_b5fe8cd9-ef16-44ac-b54c-5ca4b7b5778a

بيان أمريكي بشأن أزمة سد النهضة: نرفض هذا التصرف

thumbs_b_c_8843c135126dc5eed439818b0d38cf5a

السودان يعلن التصعيد بعد فشل مفاوضات سد النهضة