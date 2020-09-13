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السودان تكشف: انخفاض مناسيب النيل في معظم الأحباس

سيول السودان
السودان
الأحد، 13-09-2020 11:02 م
أفادت وزارة الري السودانية، اليوم الأحد، باستمرار انخفاض مناسيب نهر النيل في معظم الأحباس، إلا أنها لا تزال على أعلى مستوياتها في بعض الأماكن.
وقالت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية، في بيان أصدرته اليوم الأحد: «واصلت مناسيب النيل انخفاضها في معظم الأحباس، بينما ظل منسوب محطة شندي ومناسيب النيل الأبيض من الجبلين حتى خزان جبل أولياء في أعلى مستوياتها».
وأكدت لجنة الفيضانات أن «وارد محطة الديم عند الحدود السودانية الإثيوبية ليوم غد الاثنين سيكون في حدود600 مليون متر مكعب، بينما سيكون وارد العطبرواي في حدود 175 مليون متر مكعب».
وسبق أن أعلن الدفاع المدني السوداني عن مقتل 103 أشخاص وإصابة عشرات آخرين بجروح جراء موجة فيضانات ضربت البلاد في الأسابيع الأخيرة وألحقت أيضا أضرارا بمساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.
وارتفع منسوب نهر النيل إلى 17.62 متر، وهو مستوى غير مسبوق منذ بدء رصد النهر قبل أكثر من 100 عام.

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