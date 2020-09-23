السودان تعلن عن انخفاض جديد في مناسيب النيل

الأربعاء، 23-09-2020
10:40 ص
متابعات- الدويني فولي
أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري و الموارد المائية السودان
ية أن والرد
محطة الديم عند الحدود السودان
ية الإثيوبية حوالي 510 مليون متر مكعب ، و أن واردد
العطبراوي في حدود 90 مليون متر مكعب .
وتوقعت اللجنة أن تكون مناسيب بين مستقرة ومنخفضة وفقا للإحصائيات
التقديرية لليوم الأربعاء ، لافتة إلي أن محطة مدني سجلت
19.28 متر ومن المتوقع أن تنخفض المياه إلى منسوب 19.27 متر، بينما سجلت محطة الكاملين
اليوم 18.42 متر، ويتوقع أن تنخفض إلى 18.41 متر.
وسجلت محطة الخرطوم 17.22 متر، ويتوقع أن تنخفض إلى
17.21 متر، بينما سجلت محطة شندي 18.26 متر، ويتوقع أن تنخفض إلى منسوب 18.24 متر.