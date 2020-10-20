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السودان تتوقع الإعفاء من ديون بقيمة 60 مليار دولار

حمدوك
حمدوك
 
الثلاثاء، 20-10-2020 10:20 ص متابعات- الدويني فولي
قال عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني أن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيفتح الباب أمام إعفاء بلاده من ديون خارجية بقيمة 60 مليار دولار.
وقال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في أول تعليق له علي تصريحات ترامب :" أود أن أعبر عن عظيم تقديري وتقدير الأمة السودانية للرئيس دونالد ترامب و للإدارة الأمريكية علي اتخاذ هذه الخطوة البناءة لإزالة اسم اليودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب " .
جدير بالذكر أن  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس أن الولايات المتحدة سترفع السودان من القائمة التي تمثل عقبة رئيسية أمام استفادة السودان من المؤسسات الدولية .
 

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