السودان تتوقع الإعفاء من ديون بقيمة 60 مليار دولار

الثلاثاء، 20-10-2020
10:20 ص
متابعات- الدويني فولي
قال عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودان
ي أن رفع السودان
من قائمة الدول
الراعية للإرهاب سيفتح الباب أمام إعفاء بلاده من ديون خارجية بقيمة 60 مليار
دولار.
وقال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في أول تعليق له علي تصريحات
ترامب
:" أود أن أعبر عن عظيم تقديري وتقدير الأمة السودان
ية للرئيس دونالد
ترامب
و للإدارة الأمريكية علي اتخاذ هذه الخطوة البناءة لإزالة اسم اليودان من
قائمة الدول الراعية للإرهاب " .
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
أعلن أمس أن الولايات المتحدة
سترفع السودان
من القائمة التي تمثل
عقبة رئيسية أمام استفادة السودان
من المؤسسات الدولية .