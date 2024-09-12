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السنوار يبعث برسالة مكتوبة إلى رئيس دولة عربية.. ماذا قال فيها؟

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الخميس، 12-09-2024 01:04 م


‏بعث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، برسالة تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وبارك السنوار تجديد ثقة الشعب الجزائري للرئيس تبون لقيادة البلاد متمنيا له التوفيق والإعانة لخدمة الجزائر وشعبها الأصيل.

وأشار السنوار إلى أنه "يبعث رسالته في ظل الملحمة البطولية التي يسجلها الشعب الفلسطيني ومقاومته بكل بسالة وصمود في معركة "طوفان الأقصى" بالرغم مما يتعرض له من حرب إبادة جماعية وهمجية الاحتلال الصهيوني النازي الذي يعادي كل مظاهر الحياة، ويقتل الإنسانية في قطاع غزة، ويعتدي على أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، في تجاوز وتحد سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية".

وجدد رئيس الحركة تثمينه للدور الجزائري في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه في المحافل الدولية، كما تطلع إلى استمرار وتطوير هذا الدور الداعم والمساند للشعب الفلسطيني في كافة المجالات لتعزيز صموده ومقاومته، وصولا لوقف العدوان الغاشم ودحر الاحتلال وتحقيق حلم الشعب بالتحرير والعودة كما تحرر الشعب الجزائري العظيم، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وأعلنت السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر فوز الرئيس عبد المجيد تبون بعهدة رئاسية ثانية بعد حصوله على 94.65% من الأصوات.

وذكرت أن نتيجة الفرز داخل وخارج الجزائر سجلت 5 ملايين و630 صوتا للمرشحين الثلاثة حصل تبون على 5 ملايين و320 صوتا منها.

 

وأوضحت أن المرشح عبد العالي حساني شريف رئيس "حركة مجتمع السلم" حصل على 3.17% من الأصوات، في حين حصل المرشح يوسف أوشيش عن "جبهة القوى الاشتراكية" على 2.16% من الأصوات.

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