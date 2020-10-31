السبت 31 أكتوبر 2020
توقيت مصر 13:21 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول ظهور لـ "حجازى" بقميص اتحاد جدة

ضبط شاب وفتاة في وضع مخل بأحد شوارع الكويت

انضمام "النغموشى" لصفوف "ذئاب الجبل" 4 سنوات

السلطات الفرنسية تلقي القبض على شخص ثالث لصلته بـ"هجوم نيس"

شاب يقتل زميله بطلقة طائشة في عيد ميلاد بالقليوبية

مصر تُعزي تركيا في بيان رسمي

رئيس وزراء كندا معارضا ماكرون: حرية التعبير لها حدود

الشرطة الأسبانية تعتقل " إمام " لبثه أفكار " داعش "

إسرائيل تصف دولة عربية بالاستفزازية بعد عرض شروط تفاوضها

شاهد.. قتلى وجرحى في انفجار ضخم لأنبوب غاز بدولة عربية

ADS
 

السلطات الفرنسية تلقي القبض على شخص ثالث لصلته بـ"هجوم نيس"

الشرطة الفرنسية
أرشيفية
 
السبت، 31-10-2020 12:58 م وكالات- الدويني فولي
أفاد مصدر في الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، بأن السلطات الفرنسية اعتقلت، يوم أمس الجمعة، شخصا ثالثا على صلة بـ"هجوم نيس"، الذي وقع يوم الخميس الماضي وأسفر عن ثلاثة قتلى.

 


وشهدت مدينة نيس الفرنسية، يوم الخميس الماضي، هجوما إرهابيا، حيث قام شخص متطرف، بقتل 3 أشخاص وجرح آخرين، بسكين بالقرب من كنيسة في المدينة.

وقال مسؤول الادعاء في قضايا الإرهاب بفرنسا، مساء يوم الخميس، إن منفذ هجوم نيس شاب تونسي من مواليد العام 1999، مشيرا إلى أنه دخل البلاد عبر باري، يوم التاسع من أكتوبر.

وصرح بأن منفذ الهجوم الذي يدعى إبراهيم العويساوي، كان يحمل وثيقة تابعة للصليب الأحمر الإيطالي.

وكان متحدث قضائي تونسي قد أفاد في تصريح لوكالة "رويترز" سابقا، بأن التونسي المشتبه به في هجوم نيس بفرنسا يدعى إبراهيم العويساوي، مشيرا إلى أنه لم يكن مصنفا كمتشدد قبل أن يغادر تونس، كما أكد مصدر بالشرطة الفرنسية أن العويساوي غير مصنف كمتشدد في فرنسا أيضا.
 

إقرأ ايضا

jh

رئيس وزراء كندا معارضا ماكرون: حرية التعبير لها حدود

الشرطة الأسبانية

الشرطة الأسبانية تعتقل " إمام " لبثه أفكار " داعش "

رئيس وزراء إسرائيل

إسرائيل تصف دولة عربية بالاستفزازية بعد عرض شروط تفاوضها

أخبار متعلقة

عبد الخالق عبدالله

مستشار بن زايد: مهاتير محمد هو المسئول عن هجوم نيس الإرهابي في فرنسا

فرنسا

بعد ساعات من هجوم نيس.. الشرطة الفرنسية تفتح النار على شخص بـ"افينيون"

الشرطة السعودية

الداخلية السعودية: القبض على مشاهير في «سناب شات»

unnamed

القبض على نجل داعية خليجي شهير في قضية خمور