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السلطات السعودية تقرر إغلاق 70 مسجدًا

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مساجد
 
الإثنين، 15-02-2021 03:46 م المصريون
نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية بالسعو دية، اليوم الإثنين إغلاق 8 مساجد مؤقتاً بخمس مناطق بعد ثبوت 9 حالات كورونا بين صفوف المصلين.
وأضافت الشؤون الإسلامية عبر حسابها بموقع تويتر أن مجموع ما تم إغلاقه خلال 8 أيام وصل 70 مسجداً تم فتح 57 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.
وأوضحت الوزارة أن أربعة من المساجد المغلقة في منطقة الرياض، إذ تم رصد خمس حالات إصابة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اثنتان منها في جامع بحي الرحمانية، وحالة واحد في كل من أحياء حطين والشفا بالرياض، وواحدة بمسجد بمحافظة المزاحمية، ومسجد في منطقة المدينة المنورة، ومسجد في محافظة الوجه بمنطقة تبوك، ومسجد في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، ومسجد في محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة تم رصد حالة واحدة لإصابة كورونا في جميعها.


 

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