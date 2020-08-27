السلطات الأمريكية تعلن القبض على أخطر مجرم مصري.. ما جريمته؟

الخميس، 27-08-2020
02:48 م
وكالات - الدويني فولي
أعلنت السلطات الأمريكية حسب وكالة سبوتنيك الروسية، القبض على المواطن المصري ياسر عبد الفتاح سعيد، المطلوب ضمن لائحة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لأخطر
10 مطلوبين.
وقتل سعيد ابنتيه أمينة وسارة عام 2008، قبل القبض عليه واحتجازه في مدينة جاستن بولاية تكساس وإيداعه في الحجز الفيدرالي، بحسب صحيفة "نيوزويك".
وقال ماثيو ديسارنو، وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي في دالاس: "القبض على سعيد يقربنا خطوة من تحقيق العدالة لأمينة وسارة".
وتعود وقائع الجريمة إلى ليلة رأس السنة عام 2008، حينما اصطحب سعيد ابنتيه أمينة 18 عاما وسارة 17 عاما في رحلة بسيارته بحجة تناول الطعام، حيث ذهب بهما إلى مدينة إيرفينج بولاية تكساس وأطلق عليهما الرصاص.
وقبل أن تلفظ ابنته سارة أنفاسها، تمكنت من إجراء اتصال بهاتف الطوارئ للاستغاثة، لكن الشرطة وصلت بعدما فارقت الفتاتان الحياة، وهرب والدهما.