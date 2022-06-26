الأحد، 26-06-2022
07:00 م
الرياض
تقيم سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالعاصمة السعودية الرياض
حواراً افتراضياً بعنوان: "طَموحات في مجال الفضاء
" مساء اليوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022، في تمام الساعة 6م بتوقيت الرياض
من خلال برنامج زووم.
وستدير الحوار الأستاذة مريم المهيري رئيس قسم الشؤون الثقافية والدبلوماسية, بمشاركة المهندسة فاطمة الهاملي من وكالة الإمارات للفضاء, حيث يتناقش الحوار موضوع تمكين المرأة في مجال علوم الفضاء
, وللحضور والمشاركة في الحوار من خلال الرابط: https://cutt.us/3Kxzg.
كما سيتعرف الحضور على إنجازات وطموح واھتمامات المرأة الإماراتیة في مجال علوم الفضاء
, وتبادل التجارب والأفكار ونشر الإلھام وتعزیز المحتوى المتعلق بدور المرأة في علوم الفضاء
ونقل الخبرات والتجارب الموثوقة عبر لقاءات مع المؤثرین في المجال والمھتمین بأبرز اكتشافاته وأحداثه.