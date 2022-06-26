الأحد 26 يونيو 2022
توقيت مصر 20:24 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

والدة نيرة أشرف ترد على اعترافات قاتل ابنتها وتحميلها المسؤولية

ضجة.. مقتل فنانة شابة على يد زوجها السبعيني في مطاعم أمام الجميع

قرار عاجل من محكمة جنايات المنصورة بعد أولى جلسات محاكمة قاتل نيرة أشرف

تغريدة ومنشور.. تركي آل الشيخ يثير الجدل في مصر والسعودية

عصام الحضري: محمد صلاح لم يحقق شيئًا لمصر.. والمذيعة تخرج عن شعورها(فيديو)

بث مباشر.. اعترافات قاتل طالبة المنصورة أمام المحكمة

حفيد محمود ياسين: التلامس بين الممثل وزميلته حرام شرعًا

شاهد أول ظهور لقاتل نيرة أشرف داخل المحكمة

بعد فشل عودة كيروش.. «شوبير» يكشف عن مدرب المنتخب الجديد

المحكمة تصدر قرارها في «تحرش» إعلامي شهير بـ رانيا يوسف

ADS
 

السفارة الإماراتية بالرياض تدعوكم لحضور الحوار الافتراضي "طَموحات في مجال الفضاء"

f98725d5-9b2e-49c4-ad32-6363d236d3af
h
Native
Teads
الأحد، 26-06-2022 07:00 م الرياض


تقيم سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالعاصمة السعودية الرياض حواراً افتراضياً بعنوان: "طَموحات في مجال الفضاء" مساء اليوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022، في تمام الساعة 6م بتوقيت الرياض من خلال برنامج زووم.


وستدير الحوار الأستاذة مريم المهيري رئيس قسم الشؤون الثقافية والدبلوماسية, بمشاركة المهندسة فاطمة الهاملي من وكالة الإمارات للفضاء, حيث يتناقش الحوار موضوع تمكين المرأة في مجال علوم الفضاء, وللحضور والمشاركة في الحوار من خلال الرابط: https://cutt.us/3Kxzg.

كما سيتعرف الحضور على إنجازات وطموح واھتمامات المرأة الإماراتیة في مجال علوم الفضاء, وتبادل التجارب والأفكار ونشر الإلھام وتعزیز المحتوى المتعلق بدور المرأة في علوم الفضاء ونقل الخبرات والتجارب الموثوقة عبر لقاءات مع المؤثرین في المجال والمھتمین بأبرز اكتشافاته وأحداثه.
 

إقرأ ايضا

images

وفاة 17 شابًا وفتاة في وقت واحد بشكل غامض داخل ملهى ليلي

62214325_303

مصر تعزي أفغانستان.. مقتل 950 وإصابة 600 في زلزال عنيف

202205131121432143

ابن «إيلون ماسك» يتحول جنسيًا إلى فتاة ويحذف اسم والده

أخبار متعلقة

1006abc5-b870-47aa-a5a0-ae8b2e69b716

أكبر قبائل المملكة العربية السعودية

ViyWW

شقيقة «معنفة الموسم» بالسعودية تفجر مفاجأة عن سبب وفاتها