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في بيلا روس

السفارة الأمريكية تنصح مواطنيها بتخزين المواد الغذائية

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 24-10-2020 02:51 م متابعات- أمينة عبد العال
وجهت السفارة الأمريكية في مينسك المواطنين الأمريكيين المتواجدين في بيلا روس بتجنب الفعاليات الجماهيرية و أن يوفروا لأنفسهم ما يكفي من الغذاء والماء و الأدوية لمدة 3أيام ، وحمل إثبات هويتهم بشكل دائم بما في ذلك جواز سفر أمريكي مع التأشيرة أو ختم دخول بدون تأشيرة .
جاء ذلك بالتزامن مع الإنذار الذي وجهته المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا للسلطات في بيلا روسيا .
وأضافت السفارة في بيانها الذي نشرته علي موقعها الإلكتروني :" في الأسبوع الماضي، تم توجيه إنذار تضمن مطالبة السلطات البيلاروسية بتنفيذ مطالب محددة بحلول 25 أكتوبر... وهدد الإنذار، في حال العكس، بتنظيم الاحتجاجات والإضرابات وعرقلة حركة المرور وغيرها من الفعاليات ".
ولا تستبعد السفارة أن تلجأ الهيئات الأمنية البيلاروسية وكذلك المعارضة إلي استخدام القوة أثناء الفعاليات الجماهيرية.
جدير بالذكر أن يوم الأحد ما يسمى بـ "إنذار الشعب"، الذي وجهته تيكانوفسخايا، وفيه أصرت على أنه إذا لم تتم تلبية بعض مطالب المعارضة بحلول 26 أكتوبر، فسيتم إعلان الإضراب العام في جميع المؤسسات في كل البلاد. وتشمل هذه المطالب استقالة الرئيس الكسندر لوكاشينكو، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، ووقف "العنف في الشوارع".
 

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