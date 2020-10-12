السعوديون يتلقون النبأ السار بشأن كورونا

الإثنين، 12-10-2020
07:21 م
الطيب حسين
كشفت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية
، أن البلاد تقدم دوراً ريادياً ومهماً وإسهاماً عالمياً كبيراً فيما يتعلق بالأبحاث السريرية والدراسات والأبحاث المتعلقة بالوصول إلى معلومات إضافية وخطوات باتجاه المعالجات المتعلقة بفيروس كورونا
الجديد.
ويأتي هذا من خلال كوادرها المتميزة من السعوديين والسعوديات من الرائدين في المجال البحثي، والحائزين على مستويات موثوقية ومستويات علمية مرموقة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إلى وصول المملكة للمرتبة الـ25 عالمياً وهي مرتبة متقدمة بين الدول العالمية وتعدّ الثانية على مستوى الشرق الأوسط والأولى بين الدول العربية في إصدار الأوراق العلمية المتعلقة بفيروس كورونا
المستجد.
ونوه، بأن ذلك يعد إسهاماً مهماً تشارك فيه مجموعة من المراكز البحثية ومجموعة من الفرق التي تقوم على الدراسات العلمية من مختلف القطاعات الصحية في المملكة في تعاون فريد جداً، ثماره عالية جداً على المستوى الدولي والعالمي.