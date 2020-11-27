الجمعة 27 نوفمبر 2020
توقيت مصر 23:50 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية.. يقتل 4 لكن الشرطة تصدمه بمالم يتوقعه​

بث مباشر.. مباراة الأهلي والزمالك في نهائي أبطال إفريقيا

ضبط مصري لتنفيذ حكم بالمؤبد في الكويت.. ماذا فعل؟

تفاوت في أسعار الدولار بين التراجع والاستقرار اليوم​

تصريحات سعودية قوية رفضًا لهذا الأمر

بالفيديو.. ضباع تتجول في شارع بالسعودية تثير الذعر

كشف غموض العثور على جثة جزار في جوالين بالجيزة

أكاديمي كويتي يفجر مفاجأة حول من وراء اغتيال طهران

بيان قوي من الحكومة بشأن أعداد إصابات "كورونا"

وزير الهجرة تحضر خطبة الجمعة لوزير الأقاف اليوم (صور)

ADS
 

السعودية.. يقتل 4 لكن الشرطة تصدمه بمالم يتوقعه​

received_1138567366602437
السعودية.. قتل 4 لكن الشرطة تصدمه بمالم يتوقعه​
 
الجمعة، 27-11-2020 09:46 م


تمكنت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية من تتبع وضبط مرتكب جريمة القتل التي وقعت بالقنفذة، وراح ضحيتها أربعة أشخاص من أسرة واحدة “رجل وثلاث نساء”؛ اثنتان منهن شقيقتا الجاني، بينما الرجل والمرأة الآخران من أبناء عمه.

وتم ضبط الجاني، الذي كان قد فرّ الى جهة غير معلومة بعد ارتكابه الجريمة، 
بمشاركة شقيق له.

وتمثّلت جريمة القتل التي هزت المحافظة، في قيام الجاني بقتل ابن عمه بمقر عمله؛ حيث يعمل حارساً لمدرسة بنات، عندما باغته بعدد من الطلقات النارية من سلاح رشاش، ثم ذهب إلى منزل شقيقاته وأمطرهن بوابل الرصاص أمام أطفالهن، وانتقل إلى منزل ابنة عمه المُسِنّة وألحقها بهم، ثم لاذ بالفرار.
وتمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على شقيق الجانب المشارك في الجريمة، في الحال.

واستطاعت الجهات الأمنية بشرطة مكة المكرّمة، بمتابعة مديرها العام، مساء أمس، ضبط الجاني بقرية الشاقة جنوبي محافظة الليث.
 

إقرأ ايضا

FB_IMG_1606498117101

ضبط مصري لتنفيذ حكم بالمؤبد في الكويت.. ماذا فعل؟

كورونا السعودية

كورونا يجبر ألمانيا على الاستدانة بقيمة 180 مليار

received_1138567366602437

تصريحات سعودية قوية رفضًا لهذا الأمر

أخبار متعلقة

علم-السعودية-799x766

السعودية.. تحرك سريع للشرطة بعد جريمة شنعاء

thumbs_b_c_ff861f50b4a1991cc0704a4796433b28

كاتب سعودي شهير: قوارض تدمر الوطن بمنتهى الغباء

5f4cf5e04023e

السعودية.. إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا

الحج والعمرة

السعودية تعلن استئناف رحلات العمرة من خارج المملكة

5f9d97019f614

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

1604099496029008600

السعودية.. بيان خطير حول حادث اقتحام الحرم